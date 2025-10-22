La clave está en ahorrar diferente: cómo lograr que su dinero esté seguro y genere ingresos extra

Ahorrar no solo consiste en guardar una parte de los ingresos, sino en aprovecharlos de manera inteligente. En muchos casos, las personas logran reservar el dinero de la prima de fin de año, pero lo dejan quieto en una cuenta que no genera rendimientos. Con el paso del tiempo, pierde valor y deja de cumplir su propósito. Por eso, el nuevo desafío no es solo destinar dinero para este objetivo, sino hacerlo de una forma que genere crecimiento. En esa búsqueda, entidades como Banco Falabella han desarrollado alternativas que permiten generar de manera segura aún más valor y con bajos niveles de riesgo.

Entre esas opciones se destacan los Certificados de Depósito a Término (CDT) y los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), creados para que los ahorros no se queden quietos, sino que ayuden a crear un retorno financiero, a través de su rentabilidad. Estos productos se destacan porque permiten invertir desde los 30 días, iniciar con montos pequeños, mantener el capital seguro y obtener rendimientos fijos, sin comprometer la tranquilidad del inversionista. Y si bien ambos se proyectan como alternativas seguras, es importante entender qué es cada uno y cómo funcionan.

Qué es un CDT

El CDT mantiene el formato tradicional y puede abrirse desde $500.000, en cualquiera de las oficinas del Banco Falabella, con tasas de rentabilidad de hasta 9,20% efectiva anual a un plazo de 270 días. Es ideal para quienes prefieren el acompañamiento presencial y valoran la estabilidad de una inversión fija.

Qué es un CDAT

El CDAT, por su parte, ofrece una experiencia 100% digital. Puede abrirse desde $200.000, a través de la App o la Banca en Línea de Banco Falabella, en apenas cinco minutos, con tasas que alcanzan hasta el 9,36% efectiva anual a 270 días. Esta facilidad lo convierte en una opción práctica para quienes buscan invertir sin papeleo, desde cualquier lugar.

¿En qué se relacionan?

Ambos productos comparten un principio clave: el cliente elige el plazo de la inversión desde 1 hasta 36 meses y decide cómo recibir los rendimientos, ya sea mensualmente o al vencimiento. Al finalizar el periodo definido, recibe su capital junto con los intereses generados, con la tranquilidad de contar con una tasa fija acordada desde el inicio. Esto significa que, sin importar los movimientos del mercado, la rentabilidad está garantizada.

Más allá de la ganancia económica, este tipo de productos financieros fomenta la educación financiera. Invertir a un plazo determinado ayuda a planificar mejor los gastos, a mantener la disciplina y a dar un uso estratégico al dinero. En lugar de que los ahorros pierdan valor con el tiempo, se transforman en una fuente constante de ingresos adicionales, accesible para cualquier persona que quiera fortalecer su bienestar económico.

En Banco Falabella, el proceso de apertura, renovación o cancelación del CDAT puede realizarse en línea, sin filas ni trámites. Además, los rendimientos y el capital se abonan directamente en una cuenta de ahorros a nombre del cliente, garantizando una administración ágil y segura. Si el usuario no desea renovar el producto, dispone de dos días para cancelarlo; de lo contrario, se renueva automáticamente con el mismo plazo.

Ahorrar sigue siendo importante, pero hacerlo estratégicamente es lo que marca la diferencia. Poner el dinero a trabajar y que genere valor en lugar de mantenerlo guardado, permite protegerlo y hacerlo crecer con seguridad. Con productos como los CDT y CDAT del Banco Falabella, cualquier persona puede dar ese paso y convertir el ahorro en una oportunidad real de crecimiento financiero.