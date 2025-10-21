De un proyecto universitario a una causa nacional: la joven que convierte sonrisas en movimiento

Lo que empezó como un proyecto académico terminó convirtiéndose en una herramienta de inclusión. Leidy Cuestas, egresada de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque, desarrolló GymSmile, un sistema de rehabilitación que permite a niños y niñas con parálisis cerebral realizar sus terapias desde casa, acompañados por sus familias.

El dispositivo, que simula un gimnasio doméstico, elimina barreras de desplazamiento y reduce costos, facilitando la continuidad de los tratamientos. Por su aporte a la salud pública, Leidy fue reconocida como la inventora más joven en Colombia en obtener una patente en el área de salud, un logro que inspira tanto a la comunidad científica como a jóvenes innovadores del país.

También puede leer: Millonarios le rendirá un lindo homenaje a Miguel Ángel Russo en su partido contra Bucaramanga

“Lo que más me motiva es ver cómo un diseño puede cambiar la vida de una familia entera. GymSmile no solo ayuda a los niños, también devuelve esperanza y tranquilidad a sus padres”, afirma Cuestas, quien hoy lidera la Fundación Unidos para Sonreír.

Un festival para transformar vidas: Unidos por una Sonrisa

Para que más familias puedan acceder a estos dispositivos, Leidy organiza el Festival Unidos por una Sonrisa, un evento que combina entretenimiento, deporte y propósito social. La meta de este año: entregar 100 dispositivos GymSmile a familias vulnerables en todo el país.

La jornada se realizará el sábado 8 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, con una programación pensada para toda la familia. En el escenario principal estarán Monsieur Periné, con su único concierto en Colombia este año, y la cuota caribeña de Bazurto All Stars.

Además, se celebrará la Carrera de la Felicidad, en su séptima edición, con recorridos de 3K, 5K y 10K. Los participantes recibirán un kit oficial con camiseta, chip y acceso a todas las actividades del festival. Durante el día también habrá un Conversatorio de Salud, una Feria de Emprendimiento, y espacios familiares con teatro y música infantil, inspirados en clásicos como Los Tres Cerditos y los Canticuentos de Rafael Pombo.

Un propósito que suma corazones

El festival cuenta con embajadores como Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba, quienes se han unido a la misión de visibilizar la discapacidad desde una mirada positiva y empática.

“Queremos que las personas vean la discapacidad no como una limitación, sino como una oportunidad para construir comunidad”, dice Leidy. Su visión ha logrado movilizar a cientos de voluntarios, artistas y empresas que creen en el poder del diseño social.

El evento no solo busca recaudar fondos, sino también inspirar una nueva forma de entender la innovación: aquella que nace del corazón y se traduce en bienestar colectivo.

Las boletas y registros están disponibles en unidosparasonreir.org. Cada inscripción es una sonrisa más en movimiento.