¿Cómo están sus ojos? Los expertos explican cómo una cirugía puede transformar la calidad de vida de quienes enfrentan dificultades visuales

Durante más de dos décadas, Clínicas Lafam ha sido sinónimo de calidad, experiencia y excelencia en el campo de la salud visual en Colombia. Con un enfoque innovador y humano, esta red de clínicas oftalmológicas se ha consolidado como líder en la atención y tratamiento de diversas afecciones visuales, entre ellas la cirugía refractiva, un procedimiento que ha transformado la vida de miles de colombianos.

PUBLICIDAD

Soluciones efectivas y accesibles

La misión de Ópticas Lafam ha sido clara desde sus inicios: ofrecer soluciones efectivas y accesibles a todos aquellos que buscan mejorar su calidad de vida a través de una visión clara y cómoda. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y tecnología de última generación, la clínica ha logrado consolidarse como un referente en el país en cuanto a procedimientos oftalmológicos.

Uno de los testimonios más impactantes sobre los resultados de estos procedimientos es el de Óscar Vanegas, un ingeniero industrial de 31 años que, después de más de 25 años utilizando gafas debido a su astigmatismo y miopía, decidió dar el paso hacia la cirugía refractiva en Clínicas Lafam. En su caso, la necesidad de encontrar una solución definitiva que le brindará más comodidad y libertad fue el principal motor para tomar esta decisión

Óscar Vanegas Ingeniero Industrial y paciente de Ópticas Lafam

Óscar, quien había vivido toda su vida con una dependencia total de sus gafas, recuerda cómo su visión sin lentes era prácticamente nula, lo que afectaba sus actividades diarias y limitaba su disfrute de deportes y otros pasatiempos. “Mi aumento era bastante significativo, así que sin lentes no podía ver nada de lejos. Tenía que usar las gafas en todo momento, lo que me limitaba bastante, especialmente al practicar deportes, nadar o conducir mi motocicleta”, comenta Óscar, al rememorar cómo se sentía antes de la cirugía.

Motivado por la posibilidad de estabilizar su visión y obtener una solución más permanente, Óscar tomó la decisión de someterse a la cirugía refractiva en Clínicas Lafam. A pesar de los miedos y dudas iniciales, que son comunes en todas las personas que contemplan este procedimiento por primera vez, el profesionalismo del equipo médico y el acompañamiento cercano durante todo el proceso fueron claves para que pudiera superar esos temores.

PUBLICIDAD

La mejora fue instantánea

El procedimiento se llevó a cabo en octubre de 2024, y, tal como lo relata Óscar, los resultados fueron inmediatos: “La mejora fue instantánea”, asegura. “Aunque al principio aún notaba algunas fluctuaciones en mi visión, especialmente de noche, la diferencia fue notable al día siguiente, cuando me retiré las gafas posquirúrgicas. Fue increíble poder ver tan bien en cuanto abría los ojos”, relata con entusiasmo.

Hoy en día, Óscar disfruta de una vida mucho más cómoda, con una recuperación rápida y sin complicaciones. A pesar de que al principio experimentó una leve resequedad en los ojos, este síntoma ha ido disminuyendo con el tiempo. “La cirugía no fue dolorosa, solo algo incómoda en ciertos momentos. Fue mucho más rápida y sencilla de lo que había imaginado. Antes de la operación, sentí mucha ansiedad y dudas sobre si era apto para la cirugía. Sin embargo, después de todo, me sentí completamente satisfecho y me preguntaba por qué no lo había hecho antes”, asegura.

Este tipo de testimonios son la prueba fehaciente de cómo puede mejorar la calidad de vida de una persona a través de la cirugía refractiva. Clínicas Lafam ha logrado consolidarse como un líder en esta materia gracias a su constante búsqueda de la excelencia y a un compromiso firme con la salud visual de sus pacientes.

Enfoque personalizado

El enfoque de Ópticas Lafam no se limita únicamente a la cirugía refractiva. No solo pone atención en la realización de los procedimientos, sino también de brindar un seguimiento personalizado en cada etapa del proceso. Desde la consulta inicial hasta el posoperatorio, periodo en el que muchos pacientes presentan dudas. Su oferta incluye una amplia gama de servicios en optometría y oftalmología, diseñados para abordar las necesidades específicas de cada paciente y asegurar los mejores resultados posibles. Hoy en día y de cara al futuro, Clínicas Lafam sigue creciendo como referente en Colombia, con el firme propósito de aumentar el acceso a soluciones visuales de alta calidad para los colombianos, y así permitirles disfrutar de una vida más plena. Para conocer más información sobre cuidados y recomendaciones visuales, visité la página de LAFAM y sus redes sociales.