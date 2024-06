Salvemos el juego: La estrategia de Oreo que motiva y facilita los encuentros familiares

Ser padres es tal vez una de las labores más difíciles en el mundo, pues a pesar de la preparación y el sinfín de consejos que se piden ante la llegada de un nuevo miembro a la familia, a menudo factores externos como largas jornadas laborales y obligaciones en el hogar impiden que se comparta el tiempo necesario con los hijos. Esto puede llegar a generar un desgaste en los vínculos afectivos y tener repercusiones en las conexiones emocionales a futuro con los niños.

Es por eso que, para cambiar este panorama en las familias colombianas, Oreo creó la campaña “Salvemos el Juego”, una estrategia que busca generar conciencia sobre la importancia del tiempo que los padres pasan con sus hijos y cómo brindarles esos momentos donde lo más importante son ellos, ayudará a que las sensaciones de seguridad y amor sean las más destacadas en cada hogar

¿Qué es “Salvemos el Juego”?

Esta estrategia tiene su origen en un estudio realizado en Colombia, Chile y Costa Rica durante el 2024, donde se demostró que el tiempo de juego entre los niños y sus papás es importante porque se crea y fortalece esa conexión emocional que los une. Desafortunadamente, el tiempo que los padres pueden compartir con sus hijos después del trabajo y las responsabilidades que trae consigo ser adulto es de tan solo 4 horas a la semana.

Este dato no fue indiferente para los 570 padres encuestados, pues casi en su totalidad admitieron que quisieran pasar más tiempo con sus hijos, pero las condiciones de hacerse cargo de un hogar donde no haya necesidades ha llevado a que el 74% de los encuestados hayan intentado en algún momento dar un regalo a sus hijos como compensación al tiempo que no pueden pasar con ellos.

Y aunque el otro porcentaje admitió haber compensado a sus hijos comprándoles algo, no siempre buscaban hacerlo con la intención de reemplazar los momentos en los que han estado alejados. Pues buscar el bienestar para todo el hogar es la principal razón de su ausencia.

Los niños no buscan regalos, buscan más tiempo con sus padres

Pero aunque los regalos pueden llegar a ser un buen detalle con los más pequeños, se debe entender que los niños lo que realmente quieren es tener más tiempo a sus papás.

Para demostrar esto, Oreo llevó a cabo un experimento social en el que un grupo de niños recibió unos regalos que podían llevarse a casa a cambio de algo que no era dinero. Se les preguntaba si preferían llevarse el juguete o pasar más tiempo con sus papás. Ellos daban la respuesta, sin saber que sus padres los estaban viendo.

Increíblemente, algunos niños dijeron que preferían el juguete porque igual sus papás casi no estaban con ellos. La respuesta de los niños género lágrimas en sus padres, pues eran conscientes que el mejor regalo que un hijo puede tener es el calor y la seguridad de estar en familia. Por eso Orea al final de experimento los junto y estando en familia creo el primero de muchos momentos de juego juntos. Donde la alegría y las galletas se llevaron todos los reflectores.

¡El momento para que “Sigamos Jugando” es ahora!

A pesar de ser una realidad complicada, Oreo invita a las personas a reflexionar sobre el verdadero valor de compartir esos momentos de felicidad que pueden brindar los juegos entre padres e hijos. Pues no debemos olvidar que en algún momento todos los padres también fueron niños, y lo que más recuerdan las personas de la infancia son los momentos de felicidad en familia, esos instantes donde el mundo se detenía entre risas y abrazos y donde la memoria fotografiaba la felicidad del momento. Por eso, estrategias como ‘Salvemos el juego’ son la oportunidad que todo padre debería agradecer para poder dejar en la memoria de sus hijos los momentos más felices de sus vidas.