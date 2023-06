DreamWorks Animation se sumerge en las turbulentas aguas de la escuela preparatoria con una divertida y sincera comedia de acción sobre una excéntrica adolescente que descubre que forma parte de un legendario linaje real de míticos krakens marinos y que su destino, en las profundidades de los océanos, es más espectacular de lo que jamás llegó a soñar.

La dulce y torpe adolescente de 16 años Ruby Gillman (voz in inglés de LANA CONDOR, protagonista de la franquicia de To All the Boys I’ve Loved Before) está desesperada por pertenecer a la comunidad de la escuela preparatoria Oceanside, pero la mayoría de las veces se siente invisible. Es tutora de matemáticas de un compañero skater del que está enamorada (voz en inglés de JABOUKIE YOUNG-WHITE, Ralph Breaks the Internet), quien sólo parece admirarla por sus conocimientos, y a la que se le impide divertirse con los chicos cool de la playa porque su sobreprotectora supermamá (voz en inglés de la actriz nominada al Óscar® TONI COLLETTE, Knives Out), le ha prohibido a Ruby entrar en el agua. Pero cuando rompe la regla número uno de su mamá, Ruby descubrirá que ella es una descendiente directa de una reina kraken guerrera y que está destinada a heredar el trono de su gobernante abuela (voz en inglés de la ganadora de dos Premios de la Academia® JANE FONDA), la reina guerrera de los Siete Mares.

Los kraken han jurado proteger los océanos del mundo contra las sirenas vanidosas y sedientas de poder que llevan luchando contra ellos desde tiempos inmemoriales. Hay un gran y apremiante problema: la hermosa y popular chica nueva de la escuela, Chelsea (voz en inglés de la ganadora del Emmy ANNIE MURPHY, actriz de la serie Schitt’s Creek) resulta ser una sirena. Ante ello, Ruby tendrá que aceptar quién es y hacer algo importante para proteger a los que más quiere.

El extraordinario talento de voces en inglés de Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman incluye a COLMAN DOMINGO (Fear the Walking Dead), ganador del Emmy, que interpreta al comprensivo padre de Ruby; el actor nominado al Emmy SAM RICHARDSON (Veep) presta su voz a Brill, el entusiasta tío de Ruby; y BLUE CHAPMAN (Council of Dads) es Sam, el pequeño y cool hermano de Ruby.

La cinta animada es dirigida por el cineasta nominado al Premio de la Academia® KIRK DeMICCO (Vivo, The Croods) y producida por KELLY COONEY CILELLA, p.g.a. (Trolls World Tour, Trolls). Con la codirección de FARYN PEARL (The Croods: A New Age, Trolls World Tour), la película cuenta con un elenco secundario con comediantes del más alto nivel que incluye al comediante nominado al Emmy WILL FORTE (The Last Man on Earth); a la actriz y comediante nominada al Emmy NICOLE BYER (Nailed It!); la YouTuber con placa de diamante LIZA KOSHY (Liza on Demand); RAMONA YOUNG (Never Have I Ever); EDUARDO FRANCO (Stranger Things); ECHO KELLUM (Arrow), y la galardonada creadora de contenidos para redes sociales y podcaster EMMA CHAMBERLAIN (pódcast Anything Goes).

La música es de la compositora ganadora del Grammy STEPHANIE ECONOMOU (Jupiter’s Legacy, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök). El guion lo escribieron el productor ganador del Emmy de la serie animada South Park PAM BRADY (Lady Dynamite, The Loop); BRIAN C BROWN (Briarpatch); y ELLIOTT DiGUISEPPI (Lucy in the Sky), con material adicional proveniente de un libreto escrito por MEGHAN MALLOY (consultora de producción de Spider-Man: Into the Spider-Verse), MICHAEL McCULLERS (The Boss Baby 2: Family Business), KIRK DeMICCO & FARYN PEARL. El productor ejecutivo es MIKE MITCHELL (quien dirigirá la nueva cinta animada Kung Fu Panda 4) y la coproductora es RACHEL ZUSSER (productora asociada de The Croods: A New Age).