El sueño de viajar ilimitadamente por todo un año es posible con Volaris

Todos hemos escuchado o visitado un restaurante “all you can eat”, uno de esos sitios en los que comes todo lo que quieras pagando un único precio. Ahora, ¿qué sucedería si fuera igual con tiquetes en avión? Volaris, la aerolínea mexicana de bajo costo decidió que esa sería su apuesta y nos presenta el Pase Anual, con esta misma idea, que es más algo como “todo lo que puedas volar”.

Cortesía Volaris

Para aquellos que son viajeros frecuentes, Volaris ha cumplido su sueño, porque más allá de un programa de millas, Volaris quiere que todos conozcan diferentes lugares de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, que son los lugares en los que opera. Eso sí, los vuelos ilimitados al año son en rutas directas operadas por esta aerolínea.

Cortesía Volaris

¿Qué es y cómo adquiero el Pase Anual?

La idea de Volaris es ofrecer un producto que responda a las necesidades de esos viajeros que recorren el mundo. El pase anual está vigente desde el 7 de junio y tiene un precio especial de lanzamiento de $399.99 dólares, a partir del 16 de agosto se podrá obtener con su tarifa regular de $799.99 dólares” Puede usarse con solo un día de anticipación en vuelos sencillos para destinos nacionales dentro de la República Mexicana y con tres días de anticipación para vuelos internacionales.

Hay que tener en cuenta que lo único que habrá que pagar son los impuestos o cargos aplicables al momento de la reservación. También que solo incluye un objeto personal, es decir, no hay equipaje de mano ni en bodega y que el Pase Anual es personal.

Lo primero es entrar a paseanual.volaris.com y adquirir el Pase Anual. Después hay que iniciar sesión la cuenta de Pase Anual, buscar y elegir el destino según la disponibilidad, pasar a pagar los impuestos o cargos y listo, con eso ya está listo el tiquete y la reserva.

Cortesía Volaris

¿Por qué tener un producto para volar cuantas veces quiera en un año?

Este es un producto que también es ideal para nómadas digitales y todos los que quieren tener un estilo viajero descomplicado. El Pase Anual incluye lo viajes a las 40 nuevas rutas en destinos en México, que Volaris acaba de presentar.

Volaris quiere ser innovadora, al ser la primera aerolínea de Latinoamérica en tener esta opción de “all you can fly” y que brinda a las personas una opción sencilla, a la que después de adquirido el pase, podrán acudir durante un año.

Es momento de planear el viaje y visitar a Ciudad de México, Cancún y San José de Costa Rica, esos destinos con los que siempre ha soñado.