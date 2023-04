¡En Mozzart Bet, la meta es que nuestros usuarios ganen divirtiéndose!

Desde hace 3 años que iniciamos operaciones en el país nos hemos comprometido con brindar diversión a más de 50.000 usuarios que hacen uso de nuestras plataformas de forma responsable y ser parte de los colombianos es un orgullo para Mozzart Bet. Estamos comprometidos a que nuestros usuarios puedan jugar en los mejores eventos deportivos y juegos online de todo el mercado de apuestas.

Encaminados en cumplir nuestra promesa de valor qué es premiar a nuestros usuarios, en el último periodo entregamos un fabuloso viaje para dos personas a Cancún con todos los gastos pagos por apostar activamente en los partidos del mundial de fútbol de Qatar. Sumado a esto, activamos promociones mes a mes para generar más ganancias y nuevas formas de juego para nuestros clientes.

En el primer torneo de nuestro juego exclusivo Lucky Super Six, entregamos tres premios a nuestros clientes más fieles que jugaron durante todo un mes entero. El primer puesto se lo llevó la señora Sandra Cacua quien, por participar, se ganó una increíble moto 0 km. El segundo lugar, fue para la señora Delsa Gutiérrez que, aun después de haber perdido su boleto en Lucky Super Six, ganó una consola Play Station 5. De esta manera resaltamos la participación activa y continua que tienen también las mujeres dentro de nuestras plataformas, buscando que sea más el número de mujeres que ganen premios en Mozzart Bet. Y no menos importante, el tercer puesto que fue para el señor Jaime Lemus, quien festejó haberse ganado un millón de pesos en efectivo como muestra de fidelidad por jugar Lucky Super Six. Es así como los premios también se entregan en efectivo, en la segunda edición de nuestro torneo Lucky Six entregamos un increíble iPhone 12 y más de $1.000.000 pesos a nuestros ganadores.

En el Casino Online de nuestra plataforma, los usuarios pueden disfrutar de gran variedad de juegos y modalidades para ganar dinero mientras se divierten con dinámicas tipo slot, ruletas, Black Jack y muchas posibilidades más de apostar en estos juegos típicos de un casino convencional en donde juegas sin salir de casa.

En Mozzart Bet contamos con múltiples apuestas deportivas que le permiten a nuestros clientes predecir resultados y posibles sucesos de los eventos deportivos más importantes del mundo, y por otro lado, brindamos la posibilidad de apostar mientras estos eventos están sucediendo, lo que permitirá al jugador obtener el beneficio de hacer sus vaticinios en vivo cuando estas cuotas tienden a subir, de acuerdo con las acciones que se den en cada uno de los eventos deportivos.

De esta manera, si aún no sabes cuales son las promociones que tenemos para ti en Mozzart Bet, te lo contamos: desde el primer instante en el que te registras ya ganas con nosotros, actualmente contamos con nuestro bono de verificación, en donde tan solo por registrarte y verificar tu cuenta de Mozzart Bet correctamente, podrás recibir hasta $20.000 pesos y 20 free spins, dinero que ganas y se te carga a tu cuenta para que empieces a apostar en tus juegos favoritos o en nuestro casino online.

Si quieres conocer más sobre el bono de verificación te invitamos a que leas más aquí:

En Mozzart Bet sabemos que los lunes no siempre son los días más esperados de la semana, pero con el “Happy Monday Bonus”, seguramente vas a desear que lleguen muy pronto, ya que puedes llevarte un bono simplemente por tener tu cuenta activa y jugar: así de simple, así de sencillo. De igual manera, los eventos deportivos tienen tiempos extras, por eso nuestro “Bono alargue” beneficiará tu bolsillo hasta con un 30% del valor de tu recarga en una freebet si depositas los días martes y consumes tu depósito hasta los 2 días siguientes, siendo una una opción única que premia a los usuarios solo por estar jugando activamente entre semana.

Desde que llegamos a Colombia en el 2020, con nuestras promociones hemos podido entregar más de 200 millones en freebets y 400 millones en free spins a nuestros usuarios para que sigan teniendo la posibilidad de apostar en los eventos de su preferencia. Esto va de la mano con nuestro plan de crecimiento que busca llegar a más de 100 tiendas físicas y más de 200 franquicias para que muchos más usuarios en toda Colombia, sigan jugando, apostando y ganando.

Conoce todas las promociones que tenemos activas en Mozzart Bet aquí:

En Mozzart Bet nos caracterizamos por ser una de las casas de apuestas que más premios da en el país a sus usuarios ya que contamos con bonos, incentivos y funcionalidades que generan premios prácticamente todos los días de la semana, beneficios extraordinarios que se suman a nuestras diversas dinámicas, para que sean los usuarios quienes resulten festejando después de una apuesta realizada.

Si quieres seguir conociendo más sobre Mozzart Bet y comenzar a ganar en tus apuestas favoritas, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook MozzarbetColombia , Instagram mozzarbetcolombia y en YouTube como MozzartBet Colombia. ¡Te esperamos!