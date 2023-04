Sienta el placer de comer sin sentirse culpable

Cómo no dejarse tentar con el aroma inconfundible de un café en las mañanas, y querer acompañarlo con un pan fresco o unas deliciosas tostadas Bimbo®. Este producto tradicional, que podríamos decir que nació a la vez que la raza humana, es tan universal, que no hay lugar en el mundo donde el pan no sea el protagonista de muchas de sus delicias gastronómicas.

Una canasta de pan sobre la mesa reúne a la familia a la hora del desayuno; unas tostadas son imprescindibles para acompañar una exquisita comida italiana; o son la base sobre la cual se sirven algunos pasabocas o canapés. De igual manera, es el protagonista de muchas de las fiestas tradicionales y familiares. Tanto es así, que ocupa un lugar privilegiado, incluso, en algunas celebraciones religiosas como la Semana Santa.

Bimbo® se ha especializado en ofrecer en su catálogo una variedad de panes que integran sabores y texturas, dentro de las cuales se destacan las tostadas y tostaos. Y es que ese sonido de una tostada crujiente invita a hacer diferentes preparaciones para todos los gustos y ocasiones. Las tostadas clásicas e integrales son ideales para refrigerios suaves con ingredientes salados como mantequilla o un buen paté o con ingredientes dulces, como la mermelada o la infaltable mantequilla de maní.

Además de su textura y su sabor, algo que también caracteriza a las tostadas, es que no requieren ningún tipo de cocción adicional, así que puede olvidarse de ponerlas en un tostador o en un horno. Van directamente del empaque al plato, lo que le ahorra tiempo y energía, seguro estará más tranquilo al momento de recibir a sus invitados.

Sin embargo, entre mitos y realidades, hay quienes han decidido disminuir su consumo, incluso eliminarlo, aunque siempre caen en la tentación. Es por esto que los productores y expertos panaderos han mejorado su receta para que el producto no tenga que salir de la lista de gustos y placeres de las personas.

La elaboración del pan y sus derivados ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día se prepara con harina de trigo blanco, con diferentes cereales, con harina de centeno, entre otras variedades, y también con contenido bajo de gluten. Ahora existe todo un menú de este tipo de especialidades que querrá probarlas todas, Bimbo® tiene todo un universo de sus productos de panadería.

Hay que recordar que consumir pan o tostadas no es un pecado, es un placer que se disfruta, pues en la actualidad, se elaboran con ingredientes más saludables que eliminan esa culpa que nace en quienes lo consumen.

Variedad en productos, variedad de recetas:

Bimbo® ofrece tostadas y tostaos mantequilla e integrales para refrigerios suaves, con ingredientes salados, cremosos o dulces. Pan blanco, de centeno o artesano, para preparar ricos sándwiches o pasabocas. Calados para acompañar un desayuno tradicional con changua o para untar con queso cremoso, mermelada o mantequilla de maní. Y, por supuesto, los panes para preparar hamburguesas y para rellenar con preparaciones calientes propias de un almuerzo o una cena, como, por ejemplo, ternera en salsa de champiñones. La lista no estaría completa sin el pan para preparar los clásicos perros calientes que gustan a niños y jóvenes para disfrutar en una celebración de cumpleaños, así como en una tarde de reunión con familiares y amigos.

Las línea de tostadas y tostaos mantequilla e integrales de Bimbo® es una de las mejores para cada preparación, fácil, rápida y con los mejores ingredientes.

¿Qué tal ofrecer en casa unas tostadas napolitanas?

Es más sencillo de lo que se lee, la base está lista con los tostaos integrales, suma a los ingredientes queso crema, tomates, albahaca y lista la mezcla de sabores. Otra opción deliciosa y sana es preparar tostadas con aguacate y jamón, seguro nadie rechazará un pasabocas tan provocativo.

Bimbo® piensa en todo, por eso en sus redes sociales y en su página web, deja la solución servida para toda la familia, con cada detalle de sus productos y recetas fáciles para preparar en cualquier momento del día. Antójese con todas las opciones de preparación y deléitese con los mejores productos que Bimbo® ofrece, para que comer no sea un pecado, por el contrario, sea todo un placer. Conozca más en: https://resuelveconbimbo.com/busqueda-de-recetas/plan?p=tostaos-integrales

La variedad de Bimbo®, le permitirá elegir la mejor opción para su gusto o el de su familia, desde la línea tradicional, la opción de tostaos mantequilla o hasta las tostadas 100% integrales para no romper ninguna dieta