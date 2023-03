Siguen abiertas las inscripciones para hacer parte de la banda de Rock más grande del mundo Rocking’1000

Por primera vez en Colombia, Rockin’1000, la banda de rock más grande del mundo que reúne a 1.000 músicos estará en el estadio El Campín de Bogotá presentando su gira: Humans World Tour 2023.

La banda de 1.000 músicos, que comenzó en el 2015, interpretará los mayores tributos y clásicos del rock nacional e internacional con un repertorio que recorre la historia de uno de los más importantes géneros musicales de la historia. Desde los Rolling Stones, Nirvana, Rage Against The Machine, Led Zeppelin, Metallica, The Smashing Pumpkins y muchos otros.

Con las convocatorias ya abiertas, Rockin’1000 busca e invita a guitarristas, bajistas, bateristas, teclistas y cantantes de todo el mundo y de todos los géneros a presentarse para una oportunidad única: tocar junto a 1.000 músicos en el Estadio El Campín de Bogotá.

“Colombia es un territorio de rockeros y eso nos hace sentir como en casa, aunque vengamos de un país a miles de kilómetros”, declaró Fabio Zaffagnini - Fundador de Rockin’1000.

“Bogotá será un espectáculo memorable, hemos trabajado mucho en la escenografía y en el cartel. Será un viaje por la historia del Rock’n’roll, desde los años 60 hasta nuestros días. Tocaremos nuestra primera canción original, en la que llevamos trabajando más de un año, y habrá retos como Bohemian Rhapsody, una de las canciones de rock más complejas de todos los tiempos. Estamos muy agradecidos con Ocesa, que está creyendo en nosotros y contribuyendo enormemente a nuestro sueño de reunir a todos los músicos del mundo.

”Rockin’1000 es un proyecto que nació con el objetivo de invitar a los Foo Fighters a Cesena, Italia. Gracias a “Learn to Fly”, el vídeo viral que ya tiene más de 60 millones de vistas, hoy la banda viaja por todo el mundo tocando en estadios con 1.000 músicos simultáneamente.

