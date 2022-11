El problema es la combustión

Actualmente existen millones de personas en el mundo que, a pesar de conocer los efectos negativos del cigarrillo, continúan fumado. Para estas personas, la investigación científica y el desarrollo tecnológico ha identificado que la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo es el proceso de combustión.

¿Sabía que el humo de un solo cigarrillo contiene más de 6.000 sustancias químicas? Pues bien, 100 de estas han sido identificadas por los expertos como perjudiciales o potencialmente nocivas.

Los estudios científicos han demostrado que es la combustión – la quema del tabaco-, lo que genera el humo que contiene la gran cantidad de sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas.

El impacto en cifras

· Temperaturas de 900°C

Al encenderse un cigarrillo, este se quema a temperaturas de hasta 900 ° C, en ese momento se generan las 6.000 sustancias químicas, muchas de ellas nocivas o potencialmente dañinas.

· 400°C: Inicio de combustión

En el caso del tabaco, el proceso de combustión comienza a los 400°C. El tabaco se enciende, lo que hace que se queme y genere cenizas y humo.

· 247°C Liberación de nicotina

La nicotina es una de las razones por las que la gente elige fumar. Sin embargo, a esta temperatura es posible liberar nicotina sin quemar tabaco y sin producir humo.

La nicotina es adictiva y no está libre de riesgos. Sin embargo, y como se explicó previamente esta no es la causa principal de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. De acuerdo con el especialista en tabaquismo, Karl Fagerström, “se sigue asociando la nicotina a todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, cuando la realidad es otra: en la combustión del tabaco se producen miles de sustancias químicas, de las que más de un centenar son dañinas para la salud. Ahí es donde está el peligro, en la combustión. Si el tabaco no se quema, el problema se reduce considerablemente”.

Que no generen combustión hace que su riesgo sea menor y se conviertan en una alternativa para aquellos adultos que siguen fumando.

Recuerde: la mejor opción es que si no fuma, no empiece; si fuma intente dejarlo por completo y si continúa, acuda a una opción de menor riesgo como los productos libres de humo.

