¿Cómo mejorar su rendimiento en el running?

Cada vez son más las personas que se suman a la cultura running, con la presencia de diferentes competencias en el país y la posibilidad de incluir a jóvenes y adultos, se ha abierto una puerta muy grande para que desde el atletismo, muchos se enamoren de la actividad física y los retos del deporte.

Estos eventos deportivos han ayudado a que la sociedad conecte con prácticas saludables y busquen todo tipo de asesorías y recomendaciones para encontrar su mejor versión en el deporte, pero es importante tener en cuenta que al buscar esta guía debe asesorarse por profesionales en el deporte y la formación, no todos son entrenadores profesionales, es por esto que grandes marcas como Nike han abierto los espacios para enseñar, guiar y acompañar a los nuevos runners en su proceso.

Los clubes como Nike training club y Nike run club, abren las puertas para dar a conocer toda la información y motivación para correr como un profesional y no lesionarse en el intento. Un punto importante en este proceso es usar la indumentaria correcta para el desarrollo de la actividad, no se trata sólo de usar ropa deportiva casual y un buen par de tenis, esto va más allá. La tecnología en el deporte ha avanzado de tal manera que cada prenda deportiva es diseñada para brindar comodidad y flexibilidad al atleta y así mejorar su rendimiento y marcas personales.

Desde camisetas con la mejor tecnología dry fit para evitar que la sudoración haga pesada la prenda y obligue a un gasto mayor de energía durante la actividad física, hasta unas zapatillas diseñadas para alivianar cada paso y sentir que en vez de correr, vuelan. Un ejemplo son las Nike revolution 6, que como su nombre lo indica revoluciona en la aplicación de la tecnología deportiva para seguir mejorando la experiencia de los runners.

Hablar de comodidad al correr es pensar también en la necesidad de usar unos tenis flexibles, tanto como sentir un guante en sus pies para ese nuevo comienzo en la relación del deporte con el deportista, sentir el efecto natural de pistón al correr es gracias al diseño generado por medio de una computadora que permite esa flexibilidad y amortiguación requerida para dar el siguiente paso y mejorar la velocidad o ampliar el recorrido sin mayor desgaste físico, la pisada más suave con las revolution 6 es gracias a su entresuela de espuma, más suave que las revolution 5.

Nike como marca deportiva y que motiva a tener un estilo de vida saludable, entiende que el compromiso también es con el planeta, es por esto que han implementado diferentes métodos para reutilizar materiales para sus nuevos productos, respetando sus estándares de calidad y llevando a sus atletas por el camino del consumo sostenible, que además de adquirir este tipo de prendas, significa también desde el buen uso, lograr mayor durabilidad de las mismas. La evolución también está en seguir caminando o corriendo al paso de la tecnología y la ecología, por eso las agujetas de las Nike Revolution 6 Next Nature son 100% recicladas.

Para muchos alcanzar la meta parece imposible y por esto mismo los entrenadores aplican diferentes estrategias para motivar y llevar a sus alumnos a superarse y mejorar sus registros y expectativas, el desarrollo tecnológico va desde la parte biomédica, con el uso de pulsómetros, medidores y potenciómetros entre otros elementos que permiten llevar los registros del rendimiento, alcance y resistencia de los runners y evitar superar límites que generen un peligro en la salud de los mismos; hasta la biotecnología que abarca el diseño, desarrollo y confección de prendas deportivas adaptadas a cada exigencia de los diferentes deportes como el atletismo o el ciclismo.

Fabián Sarmiento, atleta y entrenador habla desde su experiencia en la educación física y menciona varios tips que siempre comparte con sus alumnos para llevarlos a la mejor experiencia en el deporte, desde conocer a cada persona según su físico y condición hasta saber cuáles son sus motivos y objetivos en el running, sin dejar de lado las necesidades del atleta.

Algunos consejos para que tenga en cuenta si quiere tener un nuevo comienzo con el running son: siempre buscar un buen entrenador personal, un guía profesional que le direccione por el camino seguro y disfrute cada kilómetro que recorra, debe establecer los objetivos para trazar la hoja de ruta en sus entrenamientos y por supuesto elegir los tenis indicados para sus pies, esto también puede lograrlo con un test de pisada y conociendo sus patologías para que pueda elegir la zapatilla indicada.

La durabilidad de las prendas no depende sólo de la calidad de las mismas, sino del cuidado que usted les dé, por esto es importante que use ormas para sus tenis para evitar que se aplasten y pierdan su forma, siempre déjelos en lugares con buena ventilación y evite dejarlos en entornos húmedos, no use detergentes ni cepillos duros que puedan maltratar la fibra de sus tenis y por último no los lave en lavadora ni los ponga en la secadora.

Para una mejor preparación, tenga en cuenta los tiempos que va a requerir según la distancia que vaya a recorrer, si quiere iniciar con 10k, empiece a prepararse por lo menos con seis meses de anticipación, para 21k puede tomarse unos 8 meses y un año si quiere alcanzar 42 km, evite riesgos mayores por una mala práctica deportiva y mejore su dieta, una alimentación balanceada le ayudará a encontrar su mejor forma. Un nuevo comienzo es más simple cuando nota que sí puede superar cada reto.