¿Qué está detrás de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos que calientan tabaco?

Ciertamente, es evidente que los fumadores estarían mejor si dejaran el tabaco y la nicotina por completo. A pesar de esto, aún existen muchos fumadores que han tomado la decisión de seguir con el hábito, lo cual nos lleva a preguntarnos si usar alternativas libres de combustión representa un menor riesgo que fumar cigarrillos.

La respuesta a esa pregunta es un gran sí siempre y cuando, por supuesto, estos productos estén respaldados por la ciencia y se fabriquen bajo controles de seguridad y calidad adecuados. Las alternativas libres de humo que cumplen con estas condiciones representan un menor riesgo ya que evitan por completo la quema del tabaco – ausencia de combustión-, causa principal de la emisión de altos niveles de sustancias químicas dañinas y potencialmente dañinas para el cuerpo humano.

Aunque reducen el daño, los dispositivos libres de combustión no están libres de riesgos; sin embargo, continúan siendo una opción mucho mejor para los adultos fumadores. Esto, debido a la reducción de químicos dañinos en comparación con los cigarrillos tradicionales. Pero ¿qué pasa con la nicotina? ¿No sería mejor eliminar también su uso?

Idealmente, sí. Sin embargo, aunque genera adicción y no se encuentra totalmente libre de riesgos, en sí, no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo[1]. Así mismo, es importante considerar también que, para muchos fumadores adultos, la nicotina es una razón fundamental para continuar fumando, por lo que, si una alternativa no cumple con la experiencia a la que están acostumbrados, es menos probable que abandonen los cigarrillos por completo. Dados los beneficios de las alternativas libres de combustión, sería una oportunidad desperdiciada negarles esa opción.

Y aunque dejar de fumar es siempre la mejor opción, las alternativas libres de combustión son una opción para aquellos adultos que de otra manera continuarán fumando. En este sentido, obtener información precisa sobre cada dispositivo y su funcionamiento es crucial para lograr un avance en términos de salud pública. Los hechos son claros: son una opción menos riesgosa para los adultos en comparación con el cigarrillo[2].

*Entre Coltabaco y Publimetro existen acuerdos comerciales con el fin de publicar este artículo.

