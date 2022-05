El secreto mejor guardado del café colombiano

Para nadie es un secreto que tomarse una taza de café es experimentar muchas sensaciones. Tan solo un sorbo puede alimentar el alma, dar energía y despertar los sentidos. Pero la experiencia puede ser aún mejor cuando usted tiene la oportunidad de oler y saborear una taza de café 100% colombiano. Ese mismo que ha sido cultivado y procesado por cualquiera de las 540.000 familias caficultoras que tiene nuestro país.

Ahora bien, los verdaderos amantes del café tienen desde hoy una misión muy importante. Se trata de unirse a una campaña llamada ‘Busca el Triángulo de la calidad Café de Colombia’, liderada por la Federación Nacional de Cafeteros. El objetivo es que los consumidores identifiquen más fácil el café 100% colombiano y disfruten de los atributos únicos y excepcionales del grano nacional.

“Todo el año vamos a ver diversos líderes de opinión explicando y reproduciendo el triángulo, en una gran campaña de difusión e información para hacer crecer el orgullo por nuestro producto insignia en el mundo y lograr que también los colombianos consuman el mejor café del mundo”, aseguró Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Ahora bien, seguramente muchas personas se preguntan ¿cómo saber si el café que compro es colombiano? ¡Ojo no se confunda y preste atención! Lo primero que debe entender es que los productos con la bandera tricolor, no garantizan que sea 100% nacional. Desde ahora, revise bien el empaque e identifique un logo triangular de Café de Colombia. Este sello garantiza que el contenido es 100% colombiano; producido con los más altos estándares y no mezclado con otros de calidad inferior.

El Triángulo de la calidad Café de Colombia reúne los valores más importantes de las familias cafeteras: la disciplina, el esfuerzo, la constante innovación y el amor por la tierra. Cada una de las marcas que tiene este logo ha pasado por un proceso riguroso, que incluye controles de calidad periódicos. Muchas razones más para que en su próxima compra elija un producto hecho en el país.

Imagínese que con cada taza de café 100% colombiano, usted le está haciendo un homenaje a los cultivadores de nuestras montañas y, además, está disfrutando del mejor grano del mundo.

