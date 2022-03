Un abogado colombiano camino a una de las carreras más importantes de los Estados Unidos

El running se ha venido consolidando como uno de los deportes más apasionantes, siendo adoptado por muchas personas como un estilo de vida. Este es el caso de Sergio Gómez, quien desde el año 2012 comenzó esta gran aventura. “El deporte ha sido una parte fundamental en mi vida, lo he practicado desde que soy un niño. Mi cuerpo y mente siempre me han pedido actividad física. Estando en la universidad, ingresé al gimnasio y, al no sentir que era suficiente, empecé a correr de forma esporádica y sin ningún tipo de plan de entrenamiento. En el 2012 participé en mi primera carrera de 5k, una carrera que tenía como target a los jóvenes en una campaña que Nike y la Universidad Nacional adelantaron para promover estilos de vida saludable y alejar a los universitarios de la droga y el alcohol.

Con 30 años, Sergio ya ha perdido la cuenta de las carreras en las que ha participado. La más reciente fue el pasado 6 de febrero donde obtuvo el noveno lugar en la media maratón de Miami. Ahora se alista para su siguiente reto: La media maratón de la ciudad de Nueva York, apoyado por Emociones agencia.

Foto Sergio Gómez cortesía

“Esta carrera surgió de repente, no la tenía contemplada y eso generó que tuviera que hacer un ajuste repentino del plan de entrenamiento. Nueva York es una ciudad con una magia increíble y un público impresionante, creo que el frío y la altimetría son un factor para tener en cuenta, pero, la verdad, cuando voy a competir no pienso en factores externos o que no puedo controlar, simplemente voy con la mentalidad de dar lo mejor de mí”.

Uno de sus mayores desafíos ha sido organizar el tiempo en su trabajo como abogado y su pasión por este deporte. Se despierta todos los días a las 4:00 am, incluso a veces más temprano cuando tiene reuniones o viajes y tiene una dieta equilibrada, hábitos que ha adquirido desde muy pequeño gracias a su mamá. “No puedo dejar de cumplirle a mi trabajo o a mi familia por el hecho de correr, la clave es lograr equilibrio para que todo fluya y que no se generen inconvenientes. Ha sido un asunto de disciplina, convicción y amor por el deporte, tengo una dieta equilibrada, pero me doy gusticos de vez en cuando, eso sí cero consumo de alcohol. Tengo además el apoyo incondicional de mi familia, creo que eso es lo más importante y cuento con mis entrenadores que también se han metido en este proyecto”.

Sergio cuenta con una comunidad en Instagram que cada vez ha adquirido más fuerza @unabogadorunner. “Somos una comunidad muy bonita, llena de personas que al igual que yo llevan el running incorporado a su vida profesional y familiar, queremos continuar inspirando a personas con este deporte, que nos llena de tanta satisfacción”