Una pesada y nada recomendable broma. Hacen gran operativo, para rescatar a supuesta mujer ahogada para descubrir que era una muñeca inflable.

En redes sociales se viralizó una noticia que rápidamente le dio la vuelta al mundo.

Una supuesta mujer ahogada en las aguas de la costa de una ciudad en Japón, prendió las alarmas de las autoridades quienes desplegaron un gran operativo para su rescate.

Ciudadanos que vieron el cuerpo flotando en el agua, de inmediato hicieron un llamado a los grupos de emergencia para que atendieran el caso, esto sin imaginar el desenlace que tendría.

Bomberos y Policías llegaron al lugar para lograr sacar el cuerpo del mar, ante las miradas de los curiosos.

Pero gran sorpresa se llevaron todos al lograr rescatar a la mujer.

Aunque todos pensaron que se trataba de un cuerpo humano, resultó solo ser una muñeca inflable.

Por fortuna no se trató de una muerte de una mujer real, pero no hay duda que la persona que realizó esta pesada broma, no sabe del gran despliegue que se tiene que hacer en estos casos, incluso, abandonando otras emergencias.

