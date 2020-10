El 'jalón de orejas' que dio este sacerdote se ha hecho viral en redes sociales. Padre 'regañó' a sus feligreses por tacaños y no dar diezmo.

Sin pensarlo un párroco se ha hecho viral en la red, todo después del fuerte reclamo que le hizo a sus feligreses por no colaborar "como se debe" con la iglesia.

Se trata de Emilio Montes, sacerdote de la Iglesia del Cristo de Valdepeñas, ubicada en el municipio Ciudad Real, en España, quien es el protagonista de esta historia.

Al finalizar la eucaristía y antes de que sus fieles salieran del templo, empezó a reclamarles por no dar el diezmo que ayuda a la iglesia.

El padre comenzó dando detalles de la costosa obra que se había terminado de realizar, paso seguido empezó a reclamar a todos aquellos que no dan o aportan muy poco dinero.

Fueron poco más de 10 minutos en los que el cura les 'jaló las orejas' a todos los presentes, incluso casi exponiendo los sueldos de algunas personas.

"Hay gante que te duele (…) Matrimonios que están trabajando los dos, que son funcionarios, que se cobran sus 1900 euros y a lo mejor al mes. Y es que no pueden, no pueden llegar a final de mes", detalla entre sus reclamos a quienes no aportan a la iglesia.

Además, el eclesiástico criticó a aquellos que dan solo 6, 10 o hasta 20 euros al mes de diezmo, según él, porque son familias que pueden dar más dinero.

