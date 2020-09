"Era lo único que le faltaba a este año", manifiestan algunos. Los memes que dejó la caída de los servicios de Google.

La noche de este jueves 24 de septiembre, varios usuarios de los distintos servicios de Google reportaron un fallo en su funcionalidad.

A muchos los tomó por sorpresa en medio de clases, trabajos o incluso, mientras realizaban exámenes de la universidad.

Por medio de la red social Twitter, varios internautas reportaron no poder hacer uso de plataformas como Gmail, Google Meet, Analitycs, Google Drive y algunos otros servicios del gigante tecnológico.

Mientras algunos se dejaron ver preocupados por sus clases, otros no dejaron pasar el momento para hacer memes y divertirse en redes sociales.

no drive, no gmail. No esperaba nada del 2020 y aún me decepcionas #Google. ¿Quién más? desde Chile pic.twitter.com/bViCJBewsG

— jose becerra (@josebecerra321) September 25, 2020