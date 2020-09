La historia de Vicente, perrito que dejaron "plantado" el día de su adopción.

View this post on Instagram

A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. ✨ El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción. 😢 Después nos preguntan por qué somos tan estrictas con el proceso, ¡por esta razón! Porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para TODA LA VIDA. Si quieres adoptar, ten en cuenta que es un compromiso para siempre, los animales no son cosas de las puedes disponer cuando se te pasen las ganas de tener un perro. #adoptdontshop #rescuedog #adoptanocompres #dogsofinstagram #rescue #adoptabogota #rescuedogsofinstagram #cat #dog #rescatamebogota #cuarentena