Disputa por la muerte de una vaca tiene a miles de personas sin internet en este municipio

Los habitantes del municipio de Cimitarra, Santander, permanecen sin el servicio por un corte del cable de fibra óptica en un predio por donde pasa la línea.

Noticias Caracol reseñó la noticia, indicando que más de 15.000 usuarios se encuentran afectados.

De acuerdo con las versiones preliminares, el animal tropezó con el cable y murió. Debido a esta situación, el dueño decidió cortar el cable hasta que la empresa le responda por la muerte de su vaca.

"Es un terreno, el cual es privado, y el dueño de tal predio no está dejando ingresar a dicho personal para solucionar el inconveniente. Me comunicó hace unas horas con el proveedor, y me indica que están en proceso legal para poder tomar medidas necesarias y poder ingresar", explicó a Noticias Caracol Maidovan Mosquera, ingeniero de telecomunicaciones de Vitel.

Disputa por la muerte de una vaca tiene a miles de personas sin internet en Santander

La Alcaldía de Cimitarra, por su parte, señaló al mismo medio que se encuentra mediando entre las partes: la empresa que suministra el internet y el propietario del predio por donde pasa la línea de fibra óptica.

