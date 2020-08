¿Efecto de la pandemia? Una brasilera y un alemán se casan por videollamada sin conocerse en la vida real.

Muchas son las noticias que se hacen virales en la red, pero esta ha pasado a otro nivel.

Se dio a conocer el caso en el que una pareja se casó por videollamada, al no poder encontrarse por la cuarentena. ¿Lo curioso? No se conocían en persona.

Se trata de Cíntia Araújo, una brasileña de 39 años, y Timo Arnstadt, un alemán de 45 años, quienes decidieron sellar su unión por medio de una videoonferencia.

Esta pareja decidió unirse con tan solo 20 días de de mantener comunicación en línea. Argumentaron quererse y tener que casarse de manera virtual, ya que no se pueden encontrar por la actual pandemia, así lo afirman medio internacionales.

La ahora pareja de esposos, se conocieron gracias a que personas cercanas los presentaron y aunque las conversaciones han sido solo virtuales, el amor los hizo unirse.

A menor de un mes de conocidos, Timo le propuso matrimonio a Cíntia y se casaron a la distancia.

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa", comentó el enamorado hombre de nacionalidad alemana.

Pero esta noticia ya tuvo otro rumbo, aunque se casaron sin conocerse en persona, esta pareja ya pudo encontrarse en el aeropuerto de Sao Paulo ya que los vuelos se han empezado a reactivar.

Una vez se encontraron realizaron el debido intercambio de anillos y empezaron a disfrutar su unión.

Você casaria com alguém que nunca viu antes? Eles sim! 👰🤵 Ele é alemão e ela brasileira, se conheceram on-line e só se viram depois do casamento 😱 #Encontro pic.twitter.com/MwEWJLmhFF — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 21, 2020

