La voluptuosa rusa que crea contenido erótico engañó a sus seguidores. La mentira detrás de la modelo que dijo que se había extirpado los pezones.

Razor Candi, una creadora de contenido rusa, había anunciado que extirparía sus pezones para poder burlar las políticas de Instagram y así publicar todo tipo de fotos.

Esto fue confirmado por la misma influencer, quien publicó una imagen en sus redes sociales con la que "confirmaría" que ya no tenía sus pezones.

"¡Finalmente lo hice! ¡Me extirparon quirúrgicamente los pezones para poder publicar en Instagram!", fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT

— Razor Candi (@RazorCandi_) July 27, 2019