El 'error de ortografía' que puso a pelear a adeptos y detractores de Peñalosa

Cada paradero y esquina de Bogotá se han visto invadidos por el logo de la Alcaldía Mayor: Bogotá, mejor para todos. Sin embargo, los detractores del alcalde decidieron agregarle a la frase el ‘sin Peñaloza’ y quedó así:

Por supuesto, los adeptos al alcalde de la ciudad aseguraron que no se deben hacer campañas de este tipo y menos con errores de ortografía, el apellido del alcalde se escribe Peñalosa y no Peñaloza. Sin embargo, algunos de los detractores del mismo aseguraron que la campaña no tiene ningún error de ortografía y todo se trata de un sarcasmo por las lozas de TransMilenio que son herencia del mandatario.

Juzgue usted: