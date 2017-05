Así es el rap conciencia de Loa, la youtuber de la alcaldía

La Alcaldía Mayor de Bogotá compartió, como todas las semanas, el video de su youtuber estrella Loa y en esta ocasión el clip llegó acompañado del rap conciencia que la misma hizo para que los capitalinos ‘no se rayen con Bogotá’. Por supuesto, esto tomó por sorpresa a todos los ciudadanos, obviamente a los que sobreviven gracias al rap conciencia, y los que no son tan seguidores de Peñalosa.

“No boto papeles, no parqueo mal y cuando me voy de fiesta no me pongo a pelear”, esta es tan solo una de las estrofas del rap conciencia de Loa, quien sorprende una vez más con sus videos de Bogotá. Acá puede ver la propuesta que no se le queda atrás a #MientenLasMentiras:

El video llega en la semana en la que se define la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, una de las noticias más esperadas por los capitalinos.