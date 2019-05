Publicidad



















En la actualidad, el estilo de vida ajetreado ya es algo normal para muchos. “La creencia común es que la presión es mala, sin embargo esta es lo que convierte al carbón en diamante”, compartió a Publimetro la magister en psicología deportiva María José Ramírez.

“Usualmente, la asociamos con situaciones donde no rendimos a nuestro máximo potencial, por lo que la culpamos de nuestros malos resultados. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. La presión no es el problema, sino el cómo la interpretamos. En el rendimiento esto es auto-intimidación. Llenas tu mente con pensamientos e instrucciones de que tu cuerpo está haciendo algo mal. Crees que no vas a rendir bien por tus instintos naturales propios”.

Ramirez también comentó que las personas de alto desempeño ya sea en el campo de los negocios, espectáculo, derecho, medicina, así como en el deporte, le dan la bienvenida a la presión, pues gracias a ella rinden mejor. En lugar de intentar controlar o eliminar la presión, la utilizan como una bebida energética.



7 formas en las que la presión y el estrés pueden ayudarnos a rendir mejor

¿Qué entienden ellos que la mayoría de las personas desconoce?

Las personas de alto desempeño reconocen que la presión se produce en situaciones críticas en las que es posible obtener grandes logros. Esta es una oportunidad que no se da todos los días y desean aprovechar esta oportunidad. Estas personas, entienden que la presión es su puerta al éxito y no desean relajarse pues esto sería contraproducente.



¿Cómo puedo usar la presión a mi favor?

Darle la bienvenida, disfrutarla, y hacerla trabajar para ustedes. Todo lo que hace el cuerpo cuando están bajo presión favorece su rendimiento



A continuación les presentamos 7 reacciones automáticas del cuerpo a la presión que ayudan a rendir mejor, las cuales compartió la psicóloga deportiva chilena María José Ramírez.

1. Su boca se seca porque su cuerpo está canalizando sus esfuerzos a tareas más importantes que la de producir saliva.



2. La sensación de mariposas en su estómago es producto del exceso de ácidos del estómago porque el sistema digestivo se está “apagando”.

3. Experimentan calambres estomacales debido a que el revestimiento del estómago se está reduciendo. El cuerpo ha dejado de producir bilis y está tratando de deshacerse de cualquier resto de comida.



4. Sudan más. Este es un mecanismo de seguridad para evitar que el cuerpo se sobrecaliente.



5. Manos, pies y rodillas tiemblan. Ese es el cuerpo enviando señales motoras más rápidas de la corteza a través de las neuronas motoras a las extremidades, que podrán ser correr, lanzar, levantar…

6. Su corazón late más rápido para conseguir más sangre a través de las arterias, llevando nutrientes y oxígeno a los músculos de trabajo y a las células del cerebro para que puedan rendir a un nivel superior.

7. Las pupilas se dilatan, y la visión se vuelve más aguda.



