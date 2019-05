Publicidad







































































Quizás, cada vez que Lady Gaga sale con algo innovador, Madonna hace esto:

Y no es para menos: en Internet la acusan de haber robado varios looks y propuestas artísticas de la “Reina del Pop”. Pero quizás, ella no es la única.

Hay estrellas como Christina Aguilera o Kylie Minogue que podrían decirle esto, ya que les hace exactamente lo mismo:

Por esta razón, en la galería que acompaña la presente nota podrán ver todos los looks que Gaga le ha copiado a otras famosas. Incluso a modelos como Grace Jones.

Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen “ampliar galería” y luego “mostrar texto”.