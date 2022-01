Cartas de amor antes de una paliza

Este libro muestra los mensajes de los agresores, los cuales resultaron ser mentira luego que las mujeres terminarán quemadas, heridas, en coma o, en algunos casos, muertas.

El texto, en donde se recopilan frases como “perdóname, no lo vuelvo a hacer”, “no sé qué me pasó”, “te juro que no soy así”, fue prologado por el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y consta de dos partes: Una mitad blanca, con las cartas de amor, y otra mitad negra, donde se narra lo que ocurrió después de que la víctima recibió esa carta.

El libro termina con una frase contundente: “Si te sientes identificada con estas mujeres, no esperes a terminar como ellas”, finaliza el libro. En la galería verá algunos de los mensajes que les dijeron, pero que luego quedaron en el olvido por actos violentos.

LEA TAMBIÉN

MÁS VIDA CON ESTILO ACÁ