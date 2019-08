“La comida y el ejercicio físico son un matrimonio inseparable”, Sascha Barboza

De visita en Colombia -Sascha Barboza vendrá a Bogotá el próximo 18 de abril a dar una conferencia en el hotel Cosmos 100. Lo diferencial es que además de una charla motivacional y consejos fitness, ella va a cocinar y mostrar algunos ejercicios. -Según ella lo bueno de esta experiencia, es que cualquiera puede escucharla tanto un experto como alguien que no sepa porque ella hablar en un lenguaje simple. Además que es un encuentro muy dinámico donde al final se podrá hacer una ronda de preguntas. -Las boletas están disponibles en Tu Boleta.

Mucha gente en el camino va a dudar de ustedes, pero tienen que aprender a creer en sí mismos”

Conocida como Sascha Fitness por su nombre en las redes, la venezolana Sascha Barboza se ha posicionado como un referente en lo que a vida sana compete, hablamos con ella para entender el éxito de una mujer que cree que se debe comer de forma inteligente.

Licenciada en Administración de la Universidad Rafael Urdaneta, Sacha tiene un máster en Nutrición Fitness de la International Sports Sciences Association y estudios en nutrición deportiva de la Federación Española de Culturismo. Y a sus 28 años ha alcanzado más de un millón de seguidores en Twitter, Instagram y Facebook, escribió un libro con recetas saludables y además está haciendo una gira de conferencias por América para motivar a otros en la batalla de tener un estilo de vida más equilibrado.

Para nadie es algo nuevo que de la noche a la mañana no se logra tener una vida sana, por eso Sascha resalta que aunque depende del momento en qué se encuentre la persona en su vida, pues es diferente estar saliendo de un embarazo -como ella cuando se volvió tan popular- a estar en una rutina de trabajo. “Lo que sí es cierto es que todo tiene un sacrificio, recomiendo anotar los hábitos que creen no les ayudan a conseguir una vida equilibrada y no subestimar los pequeños cambios que logren”, explica.

Para ejemplificarlo la venezolana dice que se puede comenzar caminando 30 minutos, al otro día incrementar el consumo de vegetales y después disminuir las harinas. “Poco a poco se va logrando. Sepa que esto es un proceso y no una dieta rápida. Se trata de comer mejor y estar en armonía”.

En dicha armonía para Sascha, es importante no solo comer de forma adecuada, sino complementar con ejercicio físico y motivación mental. “La comida y el ejercicio físico son un matrimonio inseparable, pues aunque el 70% es la alimentación, lo segundo es ejercitar su cuerpo que necesita un estimulo constante. Y además, hay que ser positivos, ya que somos quienes determinamos cómo nos vamos a sentir”.

“Usted es lo que come”, suele decir en sus publicaciones y por eso sugiere tomar conciencia de los alimentos que consumimos. Ella no dice que se deba que seguir un menú específico sino reemplazar las grasas y consumir más granos, frutas, verduras y, en mayor medida, carnes magras como pescado y pollo.

Sascha nació en Venezuela, un país donde la gastronomía se parece a la colombiana, pues priman los platos con alto contenido en harinas y grasas, explica que el secreto está en “entender que la comida natural no tiene por qué ser aburrida. Y para esto, es clave la creatividad y un poco de destreza en la cocina, pues lo que le da sabor a la comida son las verduras”.

En cuanto al ejercicio físico, Sascha comenta que, “para que se adopte como un hábito, uno tiene que disfrutarlo. Por ejemplo, a mí no me gusta el yoga porque es muy pasivo, entonces práctico cosas más movidas”. Resaltando que lo importante es entender que el ejercicio ya no se considera como un lujo, sino una necesidad, ya que previene enfermedades y alivia el estado de ánimo. Y en ese sentido, tienen que combinarse ejercicios cardiovasculares con algunos de fuerza, para fortalecer los músculos.

Pero si usted es una persona que tiene bastantes obligaciones a diario, el consejo de ella es organizarse, “despiértese una hora más temprano que toda la familia, y si es el caso intente hacer actividad física desde su casa”. A lo que añade que ahora tenemos la ventaja del Internet, donde se ofrecen toda clase de ejercicios como el “Insanity” o ejercicios biométricos con pesas.

Para la “Personal Fitness Trainer”, hay que involucrar a todos los miembros de la familia en esto, aunque algunos sean menos estrictos o reticentes. “Los niños solo conocen la realidad que les mostramos y los malos hábitos alimenticios son responsabilidad de los papás, que les muestran la comida como un factor emotivo cuando es mejor que lo vean como una necesidad fisiológica”, asevera.

Por su parte, Sascha le enseña a su hija Avril que la excepción es la comida “chatarra” y no la saludable, pues considera que así la pequeña no va a comer menos sino mejor. Y además va a aprender a disfrutarla.

