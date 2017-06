25% de personas que son diagnosticadas con cáncer prefieren ocultarlo a su familia

Publicidad



















Año con año 1.38 millones de mujeres son diagnosticadas con este padecimiento y se registran 458 mil muertes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Ante esto, un reciente estudio dio a conocer que 25% de las pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer (de cualquier tipo), prefieren evitar compartir esta noticia con sus familiares.

Algunas de las razones principales son: no querer preocupar a sus seres queridos, ni tampoco interferir en sus actividades cotidianas. Otros motivos se refieren a que no desean tener un trato especial o que incluso no quieren que los demás sintan compasión debido a esta enfermedad.

Por su parte, el 18% de los hombres dijeron que harían lo mismo, según encuesta realizada por Bupa.

La investigación también dio a conocer que los pacientes con esta enfermedad consideran no comentar este suceso con amigos cercanos y otros miembros de la familia.

Al respecto Jayne Molyneux, director de Bupa Cancer Healthcare, dijo: “Cada paciente reacciona de manera diferente a su diagnóstico de cáncer.

En la galería de fotos podrán ver tips para ayudar a pacientes con esta enfermedad a enfrentar el proceso, según la doctora Verónica Rocha, fundadora y directora de la Asociación de Salud y Bienestar de la Mujer y su Familia (ASBIS) en México.

