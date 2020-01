FOTOS: Así se burlan de la llegada del virus del ébola

Publicidad



















































Como crítica social y como fenómeno en redes. El humor ante un tema delicado como el ébola no deja de aflorar, aún cuando se han conocido casos críticos de la enfermedad. Internautas de países como España, Nigeria, México y Estados Unidos han trivializado y hasta echado indirectas contra el manejo de los gobiernos por el tema.

En el caso de España se critica duramente a su gobierno por lo que ha pasado con la crisis. Memes de la Familia Real en trajes de aislamiento y de colecciones de tiendas como El Corte Inglés con el mismo motivo hacen las delicias de los usuarios. En cambio, en Estados Unidos se puede ver de todo: Desde cuentas falsas de Twitter que son una parodia, como Ya Ebola Virus, donde se parodian varias situaciones de la cultura afroamericana con el virus en cuestión, hasta bromas como las del famoso portal Sickipedia, la enfermedad se ha tomado las redes sociales.

Por supuesto, otros comparan los efectos del virus con lo que les pasó a los zombis de “The Walking Dead” y esos han sido los memes más populares. “Este tipo de humor no pretende aligerar la devastación que ha producido el virus en cientos de africanos. El dolor y sufrimiento son comprendidos y apreciados. Estamos en esto juntos, excepto aquellos que están aislados. Ellos están solos. No dejemos que nada nos “hemorragie” y no provoquemos a otros alivianando esta situación”, afirma irónicamente el famoso blog The Happy Hospitalist, que reúne algunas de las mejores piezas del social media.

Ustedes, ¿qué piensan ante estas expresiones?