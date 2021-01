Wild Rift, la versión móvil de League of Legends llegará a Latinoamérica en marzo.

Durante el lanzamiento oficial del Season 2021, Riot Games anunció que, entre los planes para la beta de Wild Rift durante los próximos meses, está el iniciar a dar servicio en Latinoamérica en marzo.

“Actualmente estamos trabajando para asegurarnos de que los jugadores tengan acceso rápidamente a muchos campeones al momento de unirse a Wild Rift para que consigan una alineación competitiva” explicó Brian Feeney, Design Director para Wild Rift en Riot Games, durante la transmisión.

Más Campeones llegan a Wild Rift

Al elegir qué campeones llegarían a Wild Rift, el foco principal fue en los que pueden ampliar la jugabilidad y la temática que faltan actualmente en el juego. Wild Rift tiene cerca de 50 campeones, y en 2021 el objetivo es ampliar esa alineación y lanzar en promedio dos campeones por mes y aunque no es el objetivo principal, es un buen recuerdo de LoL PC en 2009.

En el transcurso del año llegará a Wild Rift, Katarina, una de las campeonas más hábiles en League of Legends. Al trasladar un campeón de League of Legends a Wild Rift, el equipo de Riot Games, trató de mantener su fantasía y estilo de juego intactos, con la excepción de que alguna de las habilidades de los campeones no funcione con los controles dobles o exista una oportunidad de que estas se vean más geniales.

En el caso de Katarina, se cumplen ambas excepciones: Gracias a los jugadores de Katarina se dieron cuenta que su fantasía viene de girar en su definitiva con su Shunpo. Pero en las pruebas notaron que, en Wild Rift, es demasiado fácil cancelar su definitiva con el mando por accidente. Así que probaron darle un movimiento lento y reposicionar su definitiva, lo cual fue genial para los controles duales.

Habrá también cambios para Rammus, el Armadurillo. Se buscó conservar la fantasía de Rammus de "debo ir rápido" y ahora Rammus rueda de forma pasiva, gana velocidad de movimiento fuera del combate y los controles dobles le dan una nueva forma de recorrer el mapa. La nueva definitiva de Rammus, Salto de Temblores, permite que salte en el aire y cause un temblor en donde aterriza. El tamaño del temblor es proporcional a la velocidad de su Bola Rodante. Con estos cambios, la intención es que Rammus se sienta mejor en Wild Rift.

Por último, respecto a Dr. Mundo, su actualización llegará a Wild Rift más tarde en el año ya que por ahora, el equipo de Wild Rift se está enfocando en llevar el juego a la mayor cantidad de personas posible.

Wild Rift, la versión móvil de League of Legends llegará a Latinoamérica en marzo.

