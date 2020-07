Mientras unos entraron en pánico, otros aprovecharon el momento para reír. Los memes que dejó la caída mundial de WhatsApp.

Por medio de redes sociales como Twitter, usuarios empezaron a demostrar su informidad al no poder enviar ni recibir mensajes de sus contactos.

Esta información ha sido confirmada por medio internacionales, quienes han reportado una falla en la aplicación desde diferentes países.

BREAKING ALERT: #WHATSAPP IS DOWN IN MANY REGIONS OF THE WORLD. ARE YOU FACING THE OUTAGE? #WHATSAPPDOWN. pic.twitter.com/lSDOarMKwS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2020