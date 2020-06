Se hacen pasar por el servicio técnico de la aplicación dejando al usuario sin sus datos. ¡No se deje engañar! Nueva estafa en WhatsApp permite que secuestren su cuenta.

Los delincuentes han aprovechado que por esta época las personas se encuentran conectadas por más tiempo en las redes, para realizar sus fechorías virtualmente.

Se han reportado varias estafas que personas inescrupulosas están realizando por medio de las redes sociales.

Es el caso de un supuesto mensaje de WhatsApp que le está llegando a los usuarios, pero que realmente es una estafa.

Aparentemente el mensaje es enviado por el área de soporte de la aplicación, usan el logo y nombre de la APP, para avisar de un supuesto inicio de sesión anormal, pero es mentira, su fin es estafar.

En el mensaje afirman haber enviado una solicitud de identificación de identidad y solicitan al usuario un código de seguridad que le llegará a su celular. De lo contrario la cuenta sería supuestamente suspendida.

Pero no haga nada de lo que dice el mensaje, es totalmente falso. El número telefónico del que escriben sería de Reino Unido y no está verificado. Como sí lo está la cuenta oficial de WhatsApp.

Además el nombre de la compañía está mal redactado, otra señal de falsedad que aunque parece simple demuestra que no es verdad, escriben Whatsapp en lugar de WhatsApp.

A esto se suma que los códigos de seguridad nunca son pedidos por terceros, sino directamente por la interfaz de las aplicaciones.

Los ciberdelincuentes con este modo se están apropiando de las cuentas de las personas. Pero aún no se sabe con qué fin.

Así que ya sabe, si recibe este mensaje hay que ignóralo completamente.

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020