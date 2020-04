¿La conoce? Esta aplicación de mensajería es más seguras que WhatsApp y Telegram.

Todos quienes usamos WhatsApp y Telegram buscamos dos cosas en especial: privacidad y seguridad. Pues a la hora de mandar mensajes de un punto a otro, esperamos que solamente el que lo reciba sea quien lo lea. Es por eso que es importante siempre buscar seguridad.

Una app como ninguna otra

De las dos aplicaciones antes mencionadas, no cabe duda que Telegram es mucho más segura privada que WhatsApp y por mucho. Pero eso no quiere decir que sea perfecta. Y aunque la app que veremos a continuación tampoco lo es, si cuenta con mucha más seguridad que las dos anteriores.

Esta app se llama Wickr Me y tiene a la seguridad y a la privacidad incrustada en su ADN.

Wickr Me (y Wickr Pro) cuentan con un cifrado de lado a lado, lo cual ya no es algo nuevo en las aplicaciones de mensajería, casi cualquier otra cuenta con esto, pero tienes más cosas que la hacen especial.

Para empezar, esta app no recolecta metadatos de ningún tipo. Eso quiere decir que si mandas un mensaje importante a un contacto, la app no recopila quien lo mandó, quién lo recibió, no registra la hora ni el lugar en el que se envió el mensaje ni en el que fue recibido.

Lo mismo pasa para fotografías y videos.

Como es de esperar, se pueden programar los mensajes para que se borren automáticamente y además, se pueden programar autodestrucciones para conversaciones completas.

Además, esta app impide tomar capturas de pantalla, y en caso de que alguien logre tomar una, se notifica a todos dentro de la conversación quién fue el que la tomó y cuándo lo hizo.