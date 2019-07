Responder a los mensajes en WhatsApp se ha convertido prácticamente una formalidad, el problema es que no siempre tenemos el tiempo para estar enviando todos los mensajes que la sociedad quisiera o que nosotros mismos quisiéramos. Además, es imperdonable no escribirle a tus amigos en su cumpleaños, por ejemplo, ¿cierto?

Por ello, si usas Android, la Play Store puede ayudarte. Para enviar mensajes programados lo primero será descargar una app de terceros llamada Scheduler for WhatsApp. Es gratuita y no requiere root.

El truco para programar mensajes de WhastApp

Es importante que recuerdas dos cosas sobre esta app: que deberás tener conexión a internet en tu celular a la hora en que el mensaje se enviará para que esto pueda ocurrir, de lo contrario, el mensaje no será enviado. Además, si no tienes habilitada la accesibilidad para esta app en tus ajustes, no te servirá de nada. Los mensajes no se van a enviar aunque los hayas programado.

Para habilitar la accesibilidad, ve en tu celular a Configuración > Accesibilidad. Una vez ahí, activa Scheduler for WhatsApp.

Una vez consciente de estos ajustes, la app es muy sencilla de usar además de útil. Aunque lo ideal sería que en el futuro WhatsApp implementara esta función sin necesidad de apps de terceros.

Así puedes programar mensajes de WhatsApp para que se manden solos.

