Entrevistan a Siri la voz de iPhone y confiesa que su celular no es de esta marca

Iratxe Gómez, la profesora de inglés popular en todo el mundo por ser la voz de Siri en los smartphones de Apple, hizo una confesión durante una entrevista que dejó a muchos impresionados.

La española dijo a Caracol Radio que “Soy la voz de Apple pero no tengo iPhone, tengo uno chino”, la razón es porque “he vivido en China hasta hace poco y Apple no permite utilizar dos tarjetas, así que he tenido un teléfono chino para poder llevar el número español también”.

Iratxe Gómez es española, nació en Vitoria, se preparó como profesora de inglés y voz es la encargada de hablar sobre clima, lugares, indicaciones, estilos de vida, precios, y muchas cosas más que preguntan los usuarios de iPhone.

En el diario español El País dijo que su voz fue la incluida en los iPhone 5, a raíz de una oportunidad que le llegó por casualidad: “Estaba dando clases en una academia y un día la madre de una de mis alumnas vino buscando a alguien nativo que pudiera hacer grabaciones en castellano e inglés para un servicio de banca telefónica…Me decían que imaginara tener una sonrisa en la cabeza pero que no se manifestara en la voz de ninguna manera. Tenía que estar neutra, seria, cortante, pero sin llegar a ser borde. Siri es robótica y un poco vasca”.