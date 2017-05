Cómo fijar tus chats favoritos en WhatsApp

En la actualidad, la mayoría de la gente que posee un smartphone, tiene instalado WhatsApp. No en vano la app propiedad de Facebook tiene miles de millones de usuarios alrededor del mundo.

Y claro, seguramente algunos de esos usuarios son tus amigos. Y en ocasiones, aunque no estés hablando con ellos 24/7, sí quieres tener presente sus conversaciones, simplemente porque son personas especiales. Por ello y como ya se había confirmado en la app beta de WhatsApp, ahora podrás fijar chats que encabecen siempre la lista de conversaciones; los uses con frecuencia o no.

Por fin la opción ha sido liberada en la app pública y podrás verla cuando la actualices. Es bastante fácil de usar:

Dentro de la app, en la pantalla de chats o conversaciones, mantén presionado el chat –o los chats– que quieras fijar en la cabecera de la app.

Ahora verás un menú en la parte de arriba. Ahí, pincha el ícono para fijar, que es una tachuela (pin o chincheta).

Listo, ahora tu o tus chats quedarán siempre al inicio de todas las conversaciones sin importar qué tan frecuentemente los uses. Para quitarlos, sigue el mismo proceso.

Con información de: PCMAGAZINE