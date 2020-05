La mayoría de noticieros a nivel mundial han procurado mantener a sus periodistas desde casa. (Video) ¡En directo! Dos gatos de una reportera pelean mientras ella está en vivo.

A menos que sea necesario, si es posible los noticieros están siendo presentados desde los hogares de los protagonistas. El flujo de personas en los estudios televisivos ha disminuido a mínimos posibles.

El hecho de que los periodistas presenten desde sus hogares ha causado momentos que no pasarían en un estudio.

Especialmente se afecta a aquellos que tienen mascotas, no pueden controlar del todo que sus mascotas no salgan en televisión.

La periodista filipina Doris Bigornia no pudo evitar la aparición de sus mascotas detrás suyo.

Mientras estaba en vivo para el noticiero para el que trabaja en Filipinas, sus dos gatos aparecieron.

La aparición de los dos felinos fue bastante agresiva. Detrás de Bigornia, los dos gatos se agarraban a arañazos mientras ella permanecía inaletrable frente a la cámara.

La curiosa situación se viralizó por la propia hija de la periodista, que compartió el video en su cuenta de Twitter.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠 (@nikkibigornia) May 15, 2020