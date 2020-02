(Video) Hombre engaña a Google Maps con celulares de segunda y una carretilla.

Google Maps es el sistema por excelencia de navegación alrededor del mundo gracias a sus datos exactos. (Video) Hombre engaña a Google Maps creando falsos trancones.

Un hombre sólo necesito de 99 celulares de segunda y una carretilla para hacer creer a Google Maps que había trancón en una calle de Berlín.

Simón Wecker, un artista alemán enfocado en medios digitales, publicó en su canal de YouTube un video de un hombre caminando por las calles de la capital alemana, arrastrando 99 celulares de segunda con una carretilla.

En el video se evidencia como este simple hecho ocasiona que Google Maps detecte "trancón" debido a todos los celulares moviéndose lentamente por la vía.

De esta forma, su indicador se pone de color rojo y crea rutas alternas para usuarios que estén usando el sistema de navegación.

Para todos de usuarios que hayan visto, pensaron que había mucho tráfico en esta calle específica cuando en realidad estaba vacía.

Ante esto, Google se pronunció al respecto:

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF

— Simon Weckert (@simon_deliver) February 1, 2020