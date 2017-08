Por celos mujeres se agarraron del pelo en vivo y en directo

En el programa ‘La Previa del Bailando’, de Bolivia, dos chicas no se aguantaron y se fueron a los golpes, al parecer por un asunto de celos. Una de las participantes de la prueba llamada “Silla Sexy” debía bailar encima del hombre de la manera más sensual posible para que el otro concursante no pudiera cantar correctamente. Sin embargo, esto no le gustó a la novia del participante, quien al ver a su pareja en brazos de otra se descontroló. Sin tapujos, la novia del participante se subió al escenario y agarró del cabello a la mujer que bailaba, dejando a los espectadores con la boca abierta.