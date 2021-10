El acto de solidaridad ocurrió luego de que le exigieran a los padres de una bebé de dos años y 10 meses pagar el pasaje porque superaba el límite de edad para viajar en brazos de sus padres. Pasajeros de un vuelo Medellín-Cali hicieron ‘vaca’ para que no bajaran a bebé de un avión.

En un video que circula en redes sociales, publiblicado por Sebastián Narváez Medina, se ve cómo le exigen al padre de la menor que debe pagar el tiquete, pues “la menor ya no podía viajar como un infante”, se escucha decir a una auxiliar de vuelo.

“Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia. Querían bajar a esta bebé de 2 años y 10 meses por ‘no pagar’. Querían bajar a esta bebe de 2 años y 10 meses por “no pagar”. Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo LATAM 4289 que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar”, indicó Narváez en Twitter.

A parecer, la norma de la aerolínea Latam exige que los niños mayores de dos años de edad deben pagar asiento.

Sin embargo, muchos viajeros indicaron que es una directriz ambigua, pues técnicamente la menor sigue teniendo dos años y no se específica el número de semanas exactas que debe tener un menor para pagar pasaje o no.

“Para aclarar todas sus críticas. La normativa de Latam dice 2 años, no 24 meses. De manera que hasta que no cumpla los 3 años la bebe sigue teniendo 2 (años) y no debe pagar”, dijo Narváez.

Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia. Querían bajar a esta bebe de 2 años y 10 meses por “no pagar”. Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo LATAM 4289 que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar. pic.twitter.com/RGJ1lJFX0Z — Sebastián Narváez Medina (@sebasnarvaezm) October 14, 2021

De acuerdo con la resolución de la Aeronáutica Civil del 15 de noviembre del 2001: “Un pasajero adulto puede viajar en trayectos nacionales con un niño menor de 2 años sin pagar tarifa siempre y cuando el menor viaje en sus brazos y no ocupe un asiento”.

Sin embargo, para varios usuraios de redes sociales, las normas de la aerolínea son muy claras: “Si un bebé cumple dos años de edad durante el viaje, tendrá que volar en un asiento propio”, indicó una usuaria adjuntando un pantallazo de la norma.

Muy lindo gesto, es de aplaudir la solidaridad, sin embargo las normas de la aerolínea son claras. Creo que los papás querían meter un gol pic.twitter.com/QzfCUF6fKj — Zuly Cabal de Nieto (@lacostedequilla) October 14, 2021

Otros usuarios indicaron que la aerolínea erró al dejar subir a a la pequeña al avión y no revisar esto antes de abordar, pues esto complica mucho las cosas.