¿Hombre que asesinó a dos ladrones habría actuado en defensa propia?. Los hechos se conocieron este jueves, 14 de octubre, en Cali.

Según expertos consultados por Noticias Caracol, el hombre estaría en problemas por su actuación y habría que ver si se considera defensa propia.

En riesgo de ir a la cárcel

El hombre que mató a dos ladrones que lo asaltaron cuando estaba en una panadería de Cali estaría podría enfrentar problemas judiciales.

Según lo indicó el abogado penalista Elmer Montaña a Noticias Caracol, en este caso no se configura la legítima defensa.

De acuerdo con el experto, el hombre que fue víctima de los dos ladrones, les disparó cuando ya no había un riesgo para su vida.

Para el general Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, se trata de un caso de legítima defensa y no de justicia por mano propia como se ha empezado a rumorar.

“Esto no es justicia por mano propia, esto es básicamente legítima defensa que establece el derecho penal. Yo no estoy justificando, estoy diciendo que lo que diga un juez. La legítima defensa es presunta y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema“, enfatizó el oficial en diálogo con Blu Radio.

Un video de seguridad es la principal evidencia del momento del atraco y de la reacción de la víctima. Ahora será un juez de la República el que deberá definir si se configura que fue una actuación en defensa propia.

