¡Agéndese! Todavía quedan cupos para la Feria de Vivienda en Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat abre las inscripciones para los hogares, de estratos 0, 1, 2 y 3, que buscan adelantar el proceso de vivienda propia en la ciudad.

La Feria, que para esta ocasión tendrá lugar en la Gran Carpa de las Américas, ofertará Viviendas de Interés Prioritario (VIP) que no superen los 90 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (Smmlv); Viviendas de Interés Social que no superen los 150 Smmlv y Vivienda NO VIS que no supere los 151 Smmlv.

Hay que señalar que la jornada se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre del presente año. De esta manera, hasta el 16 de octubre, los interesados pueden registrarse INGRESANDO AQUÍ.

Durante el evento, los asistentes recibirán capacitación y asesoría con relación a la oferta de subsidios del Gobierno, proyectos de vivienda, entidades financieras y cajas de compensación familiar.

Todavía quedan cupos para la Feria de Vivienda en Bogotá

🚨 Aún nos quedan siete mil cupos para la segunda edición de la #FeriaDeVivienda2021.



Esta es la oportunidad de cumplir tu sueño de tener vivienda propia. ¡No esperes más! Inscríbete ⬇️https://t.co/4nTthQ6cYy — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) October 13, 2021

¿Para quién va dirigida la Feria?

Población que pertenece a estratos socioeconómicos nivel cero (0), uno (1), dos (2) y tres (3), y cuyas condiciones de vulnerabilidad están perfiladas de la siguiente manera: