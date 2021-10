El acusado es el actual jefe de inteligencia del Ejército Nacional. Procuraduría abre investigación a general Mario González por presunto abuso a teniente.

Jeimy Muñoz es el nombre de la teniente que acusó al general Mario González Lamprea por abuso sexual. El implicado en la actualidad es el encargado máximo del área de inteligencia militar del Ejército. Este cargo lo hace una de las personas más poderosas al interior de esta institución.

Al respecto de la denuncia la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del general.

Los hechos habrían ocurrido en noviembre del 2017, cuando la teniente estaba asignada al equipo de inteligencia militar. La mujer contó que el entonces coronel la cambió de puesto varias veces por ser mujer y además, la abusó sexualmente.

“Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido (…) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza“, fue lo que contó la mujer.

Esto habría llevado a la teniente Muñoz a denunciarlo antes de que él ascendiera a Brigadier General. La denuncia no mostró avances, e incluso la víctima dijo que trataron de persuadirla para retirar la denuncia.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, en vista de lo denunciado, decidió ordenar pruebas para determinar la existencia de la conducta. Esto permitiría establecer si esta amerita la falta disciplinaria, aclarar los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el presunto abuso sexual.

El brigadier general Mario Gonzáles podrá solicitar ser escuchado en el marco de una versión libre. Allí podrá dar explicación a las acusaciones en su contra.

Con estos elementos, la Procuraduría podrá determinar si impone pliego de cargos o archiva la investigación.

Según habría asegurado al periodista Daniel Coronell, hay indicios de que hombre de inteligencia del Ejército estarían truncando la investigación. En este caso, estarían tratando de interferir en la investigación de la Fiscalía.

La teniente Muñoz, incluso, confesó que la misma fiscal encargada del caso le aconsejó que no denunciara a gente tan poderosa. En este mismo sentido, la mujer declaró que por la presión del caso, ella tuvo que retirarse de esa institución.

El caso, en 2019, fue archivado en la Fiscalía temporalmente. Curiosamente, este periodo coincidió con el momento en el que el Congreso definía el ascenso de González a la categoría de general.

La orden de archivo fue revocada solo después hasta diciembre de 2020. Por el momento el general González no se ha pronunciado por las denuncias reveladas en la W Radio.