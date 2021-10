Le piden a la Corte Constitucional que de el paso más para acceder al derecho de morir dignamente. Nueva demanda busca despenalizar el suicidio médicamente asistido en Colombia.

En una nueva demanda realizada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), se pide que se despenalice el suicidio médicamente asistido en el país.

La Corte Constitucional admitió la demanda y evaluará la petición en cuanto a esta práctica que sigue siendo un delito en el país.

Es importante mencionar que si bien es una práctica con similitudes a la eutanasia, tienen una gran diferencia, pues el paciente es quien causa su propia muerte.

Esta discusión se ha avivado en el país como consecuencia de la negación reciente a la eutanasia de Martha Sepúlveda. La mujer ya tenía aprobado este procedimiento y le fue cancelado un día y medio antes.

Los accionantes dicen que legalizar está práctica amplía el derecho a morir dignamente. Esto teniendo en cuenta el paso significativo que habría tenido este derecho en julio de este año, cuando se ampliaron las condiciones para acceder a la eutanasia.

Además de la inclusión de esta práctica al derecho de morir dignamente, los accionantes piden que se puede acceder a esta sin riesgo de ser penalmente castigado.

Le puede interesar: El plazo que le dan a EPS para que explique por qué canceló eutanasia de Sepúlveda

Nueva demanda busca despenalizar el suicidio médicamente asistido en Colombia

Cabe mencionar que la pena que está vigente actualmente para este tipo de práctica es de 16 a 36 meses de prisión.

“Queremos que la Corte diga que es inconstitucional castigar a los profesionales de la medicina que prestan una ayuda para que la persona cause su propia muerte. No tiene sentido que en el ordenamiento jurídico sea legal causar la muerte (eutanasia) pero no prestar la ayuda (SMA)”. Así lo afirmó Camila Jaramillo, una de las firmantes de la petición.

Además, los tres requisitos en que esta podría ser aprobada, según la petición, serían:

Cuando una persona entregue el consentimiento. En caso de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Cuando su condición le genere dolores incompatibles con su idea de dignidad.

La petición también espera lograr que el Congreso legisle sobre el derecho a morir dignamente. Además, que el Ministerio de Salud reglamente un plazo de tres meses para el acceso a SMA. Y, por último, se busca que se garantice la participación ciudadana y las organizaciones para la reglamentación de esta práctica.