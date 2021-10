Después de varios días desde que ocurrió el hecho, revelan video del accidente en show del Circo de los Hermanos Gasca.

Al parecer, no querían hablar del tema. Sin embargo, el rumor creció y decidieron aclarar lo sucedido.

En una acrobacia que realizaban dos de los artistas, uno de ellos tuvo una falla y terminó en la malla de seguridad. Sin embargo, aunque no terminó en el piso, el golpe lo dejó sin conocimiento.

Revelan video del accidente en show del Circo de los Hermanos Gasca

Este hecho ocurrió el pasado sábado 9 de octubre en Bogotá. Ese día, en el cuádruple salto mortal, Martín Gasca no logró engancharse en una de las cuerdas y cayó de cabeza.

A través de un video en vivo que transmitieron en Instagram, el artista explicó paso a paso lo que sucedió.

“Yo al momento que sentí que no pude agarrar a Juan, yo ya sabía que iba a ir hasta arriba, pero no pensé que fuera así, o sea, fue un golpe muy duro que no lo pude aguantar. Cuando caigo a la red, que caigo con la frente, como que caigo sin aire. En eso se para Raúl y me pregunta: ‘¿Martín, estás bien?’ y yo lo alcanzo a escuchar y le respondo, pero sin aire y en ese momento me desmayo”, dijo en el video.

Por fortuna, el artista recibió atención médica rápidamente y ahora está siendo atendido en fisioterapia.