Se cumplen 8 años del desplome del edificio Space en Medellín. Para las familias la tragedia aún no termina.

Los afectados han tenido que pagar los impuestos prediales sin tener apartamento ni el lote.

La tragedia continúa

Ya son ocho años del desplome de la torre 6 del edificio Space en Medellín. Un día que acabó con la vida de 12 personas, el 12 de octubre del 2013.

Sin embargo, la tragedia no termina para las familias afectadas, quienes tienen que pagar los impuestos prediales de sus apartamentos sin tenerlos.

En la tragedia fallecieron 11 trabajadores y un residente, cuando se adelantaban trabajos de repotenciación.

Según Blu Radio, las familias afectadas harán un plantón pacifico en el lugar donde fue demolida la estructura para exigir el registro del predio y que se les permita venderlo.

Esa será la única manera de poder recuperar parte del dinero que han invertido en cancelar impuestos y los créditos hipotecarios.

Por el momento, son 162 familias las afectadas, las que tuvieron su apartamento en Space.

De acuerdo con la emisora, Carlos Ruiz compró su apartamento en 2011 por 330 millones de pesos y la constructora nunca le devolvió su dinero. Ya lleva más de 50 millones de pesos en pagos en impuestos. Además, que la Superintendencia de Industria y Comercio liquidó la empresa constructora.

“El predial vale 10 millones de pesos al año, el porcentaje es el 1% del lote, no se vende, no se alquila y no se puede hacer nada, y si no lo pagas el municipio te empieza a rematar otros bienes, entonces, no solo no nos pagaron un peso, sino que al señor liquidador y la Superintendencia dejaron que la empresa se quebrara”, dijo Carlos Ruiz.

Uno de los afectados es el deportista Tin Castro, quien explicó que el lote está en óptimas condiciones para construir.

“Con el lote a nombre de nosotros, que es lo legal, simplemente salimos a vender el lote. Hacemos una invitación muy importante, que tengan claro que el lote no tiene ningún problema, el edificio se cayó por malos cálculos ingenieros”, dijo.

Según afirmó Castro, la Alcaldía es propietaria del 21% del lote y es por esto que los damnificados le piden a la administración de Daniel Quintero que les compren la otra parte.

