El mandatario local dio declaraciones después del polémico hecho. Gobernador del Meta explica por qué atropelló a ladrones que estaban atracando.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quedó envuelto en polémica luego de que se conociera un video en el que habría atropellado a hombre que intentaban atracar a una mujer.

En Mañanas BLU el mandatario explicó por qué esa fue su reacción. Adicionalmente, contó que los presuntos ladrones habrían quedado libres por ser menores de edad y porque no se consumó el robo.

“El día del partido de la Selección Colombia iba en mi camioneta y vi dos delincuentes golpeando a una mujer e intentado quitarle el bolso. Subí mi camioneta al andén, la acerqué a los delincuentes. Me bajé a auxiliar a la señora, está bien“, contó.

Zuluaga también argumentó que su reacción fue esa debido a que si no los atropellada ellos apuñalaban a la mujer.

Según la versión del gobernador, los delincuentes llevaban cuchillos, amenazando la vida de la mujer. “Tuve la precaución de no provocar un impacto que pusiera en riego a la señora. Pero acerqué el vehículo a un milímetro, eso los asustó, lo que me permitió intervenir para que no fuera atracada. Seguramente sino les entrega el bolso, la terminan apuñalando porque iban con cuchillos“, contó.

“Yo no hago una invitación a que la gente tome justicia por mano propia, o que la gente arriesgue su vida. Pero no podemos ser indiferentes. Si yo veo que eso está pasando, no puedo irme, no puedo dejar a la señora sola, porque sería un hecho y desenlace fatal”, dijo el gobernador en Noticias Caracol.

La mujer declaró que los hechos sucedieron tal cual los narró el gobernador. Subió la camioneta al andén, asustó a los ladrones y luego se bajó a ayudarla.

Por su parte, el personero de Villavicencio, Andrés Becerra criticó que el mandatario haya reaccionado de esta manera. Dijo que esto puede tener implicaciones legales para quien agrede a un delincuente, tratando de ayudar a una persona que está siendo víctima de un crimen.