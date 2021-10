Después de tres días de los hechos, el ente hizo el anuncio oficial. Fiscalía anunció grupo especializado para investigar asesinato de niño y joven en Tibú, Norte de Santander.

Tras el asesinato de un menor de edad y un joven de 18 años en ese departamento acusados de ladrones, la Fiscalía anunció una investigación diferenciada.

Se trata de un grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para que investiguen los hechos.

Se espera que este equipo pueda llegar a determinar los detalles de lo sucedido. El caso ocurrió el pasado viernes 8 de octubre, cuando al parecer, dos jóvenes se encontraban robando en un local comercial de Tibú.

#AEstaHora | Desde el despacho del Fiscal General se designó grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para que adelanten la investigación donde fueron asesinados un menor y un joven de 18 años en Tibú, #NorteDeSantander, el viernes 8 de octubre. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 11, 2021

La comunidad los habría sorprendido y los retuvo inmediatamente, atándole las manos con plástico.

Luego, llamaron a las autoridades para entregar a los jóvenes. Sin embargo, después de varios llamados, los policías no atendieron al llamado.

“La comunidad advierte que alertó a la Policía sobre este caso, pero no hubo respuesta“. Así lo informó el medio de comunicación Caracol Radio.

Fiscalía anunció grupo especializado para investigar asesinato de niño y joven en Tibú, Norte de Santander

Al parecer, y lo que testifica la comunidad es que mototaxistas de la comunidad se habrían comunicado con un grupo armado de la zona.

En medio de esta llamada, los integrantes del grupo armado habrían atendido y momentos después el niño y el joven aparecieron muertos.

Un niño y un joven son retenidos aparentemente robando en un almacén, luego aparecen asesinados, mientras tanto los políticos q roban a lo grande y q han robado las oportunidades a estos dos seres humanos, ni siquiera cárcel



Quién va a investigar este homicidio?#Asesinos@CIDH pic.twitter.com/lK8OHTP5Xr — Gener Usuga (@gener_usuga) October 10, 2021

“Lamentablemente, ahorita las autoridades en nuestro municipio no se ven, brillan por su ausencia. A las autoridades se les llamaba para hacer entrega de los jóvenes, y nunca contestaron; de pronto, por temor a salir, de pronto, por no verse comprometidos a que no quisieron ir. No sabemos cuáles fueron los motivos reales porque se les llamó y nunca contestaron”, dijo uno de los testigos en el medio.

El coronel Carlos Martínez dijo ante Caracol Radio, los criminales habrían privado de la libertad, amarrado, golpeado a los jóvenes. Luego, los habrían conducido a un lugar para asesinarlos.

Tres de las personas que habrían participado en la detención de los jóvenes luego publicaron un video en el que explicaron que los dos jóvenes fueron retenidos por ellos únicamente para entregarlos a las autoridades.

El niño, de 12 años y el joven de 18, fueron llevados a empujones por dos individuos armados y posteriormente asesinados.

Los tres individuos que hicieron luego el video, habrían sido domiciliarios que solo habrían cogido a los jóvenes para entregárselos a la Policía, según dijeron.

“Tienen miedo porque, por un lado, las autoridades los están buscando para procesarlos penalmente por lo sucedido. Y, por el otro lado, creen que la organización criminal que cometió el doble homicidio la emprendería contra ellos“, dijeron.