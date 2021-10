Un niño y un joven fueron encontrados muertos luego de ser acusados de ladrones

La comunidad los había retenido primero y al parecer un grupo armado los ultimó. Un niño y un joven fueron encontrados muertos luego de intentar robar en un almacén.

Un nuevo caso de justicia por mano propia tiene consternada a la comunidad del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Se trata de un caso en el que un niño y un joven terminaron siendo asesinados luego de ser sorprendidos robando. Lo dos jóvenes fueron apresados por la comunidad cuando se enteraron de que estaban robando.

Luego, llamaron a las autoridades para entregar a los jóvenes. Sin embargo, después de varios llamados, los policías no atendieron al llamado.

“La comunidad advierte que alertó a la Policía sobre este caso, pero no hubo respuesta“. Así lo informó el medio de comunicación Caracol Radio.

Al parecer, y lo que testifica la comunidad es que mototaxistas de la comunidad se habrían comunicado con un grupo armado de la zona.

En medio de esta llamada, los integrantes del grupo armado habrían atendido y momentos después el niño y el joven aparecieron muertos.

“Lamentablemente, ahorita las autoridades en nuestro municipio no se ven, brillan por su ausencia. A las autoridades se les llamaba para hacer entrega de los jóvenes, y nunca contestaron; de pronto, por temor a salir, de pronto, por no verse comprometidos a que no quisieron ir. No sabemos cuáles fueron los motivos reales porque se les llamó y nunca contestaron”, dijo uno de los testigos en el medio.

El coronel Carlos Martínez dijo ante Caracol Radio, los criminales habrían privado de la libertad, amarrado, golpeado a los jóvenes. Luego, los habrían conducido a un lugar para asesinarlos.

Tres de las personas que habrían participado en la detención de los jóvenes luego publicaron un video en el que explicaron que los dos jóvenes no tenían nada qué ver con el hecho.

El niño, de 12 años y el joven de 18, fueron llevados a empujones por dos individuos armados y posteriormente asesinados.

Los tres individuos que hicieron luego el video, habrían sido domiciliarios que solo habrían cogido a los jóvenes para entregárselos a la Policía.

“Tienen miedo porque, por un lado, las autoridades los están buscando para procesarlos penalmente por lo sucedido. Y, por el otro lado, creen que la organización criminal que cometió el doble homicidio la emprendería contra ellos“, dijeron.