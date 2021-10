Pintor reconocido denuncia que lo golpearon con un ladrillo por no comprar droga en San Gil

Terminó gravemente herido luego del descaro de los hechos en el departamento de Santander. Pintor reconocido denuncia que lo golpearon con un ladrillo por negarse a comprar droga en San Gil.

Juan Rivera, un reconocido artista del municipio de San Gil, denunció un brutal ataque por cuenta de unos desadaptados.

“Me estaban esperando arriba y ahí me ofrecieron droga, yo les dije que no compraba esa vaina y me fui… Subí por la calle 11, cuando se me adelantó un berraco y con un ladrillo me dio en la cabeza“, contó el pintor a medios locales.

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 2 de octubre aproximadamente a las 11:00pm. Además, el crimen se desarrolló exactamente entre la calles 11, entre carreras 6 y 7.

“Lo último que recuerdo es que me estaba levantando todo sangrado del piso“, contó el señor. Además, la víctima contó que se harán las respectivas investigaciones, pues se sospecha que eso habría sido un “mandado”.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil fueron quienes auxiliaron al hombre y lo llevaron a un centro asistencial.

El hombre denunció que los criminales, después de golpearlo, huyeron y se llevaron su celular.

El parte médico indicó que Rivera sufrió fracturas en el rostro y en varias partes del cuerpo. Además, contó que su evolución determinará si tendrá que recibir cirugía o no.

El artista pidió la colaboración de la comunidad, ya que vive de las pinturas que vende y por su estado no ha podido obtener su sustento.

La Fiscalía y la Policía ya recibieron la respectiva denuncia por parte de la víctima y espera que se halle pronto a los responsable.